La Policía demoró a un hombre y secuestró elementos de dudosa procedencia

En la madrugada de ayer 16-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°5 -G.R.I.M V-, en momentos que realizaban recorridas de prevención, demoraron a un hombre y secuestraron diversos elementos de dudosa procedencia.
El procedimiento se llevó a cabo
cerca de la 01:30 horas, cuando los uniformados patrullaban por inmediaciones
de las calles Santa Catalina y Comechingones, donde observaron a un sujeto que
trasladaba una manguera de PVC y una pelota de vóley, por lo que procedieron a
su identificación, tratándose de un hombre mayor de edad, quien no pudo
justificar ni acreditar la procedencia de los elementos, motivo por el cual fue
demorado.
El demorado junto a los elementos fue trasladado a la Comisaría Décimo Quinta, donde se continua con las diligencias de rigor.