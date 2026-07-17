viernes, 17 de julio de 2026

La Policía demoró a un hombre y secuestró elementos de dudosa procedencia

En la madrugada de ayer 16-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°5 -G.R.I.M V-, en momentos que realizaban recorridas de prevención, demoraron a un hombre y secuestraron diversos elementos de dudosa procedencia.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de la 01:30 horas, cuando los uniformados patrullaban por inmediaciones de las calles Santa Catalina y Comechingones, donde observaron a un sujeto que trasladaba una manguera de PVC y una pelota de vóley, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre mayor de edad, quien no pudo justificar ni acreditar la procedencia de los elementos, motivo por el cual fue demorado.

El demorado junto a los elementos fue trasladado a la Comisaría Décimo Quinta, donde se continua con las diligencias de rigor.