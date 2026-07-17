Saladas: Demoran a dos personas que transportaban carne sin las medidas sanitarias correspondientes

El procedimiento se llevó a cabo
sobre la Ruta Provincial N°13, cuando los uniformados intentaron detener la
marcha de un automóvil -marca Chevrolet modelo Vectra- e identificar a sus
ocupantes, por lo el conductor habría intentado evadir el control emprendiendo
su huida, por lo que fue alcanzado metros más adelante.
Ante esta situación, se halló en
el interior del rodado distintos cortes cárnicos vacunos -costillares, cuartos,
paletas, espinazos, lomos y vísceras-, los cuales no contaban con la
documentación y medidas sanitarias correspondientes, por lo que fueron aprehendidos
los ocupantes del rodado, tratándose de dos hombres mayores de edad.
Por tal motivo las personas aprehendidas y todo lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial y puesto a disposición de la Fiscalía interviniente, iniciándose por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, continuándose con las diligencias de rigor.