viernes, 17 de julio de 2026

Saladas: Demoran a dos personas que transportaban carne sin las medidas sanitarias correspondientes

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Saladas, en el marco de los operativos preventivos de control vehicular e identificación de personas realizados en el ámbito de su jurisdicción, aprendieron a dos personas y secuestraron un automóvil que transportaba una importante cantidad de carne vacuna sin la documentación ni las medidas sanitarias correspondientes.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Provincial N°13, cuando los uniformados intentaron detener la marcha de un automóvil -marca Chevrolet modelo Vectra- e identificar a sus ocupantes, por lo el conductor habría intentado evadir el control emprendiendo su huida, por lo que fue alcanzado metros más adelante. 

Ante esta situación, se halló en el interior del rodado distintos cortes cárnicos vacunos -costillares, cuartos, paletas, espinazos, lomos y vísceras-, los cuales no contaban con la documentación y medidas sanitarias correspondientes, por lo que fueron aprehendidos los ocupantes del rodado, tratándose de dos hombres mayores de edad.

Por tal motivo las personas aprehendidas y todo lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial y puesto a disposición de la Fiscalía interviniente, iniciándose por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, continuándose con las diligencias de rigor.