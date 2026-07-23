La Policía demoró a un hombre y en su poder secuestró un arma blanca

En la mañana de hoy 23-07-26, efectivos policiales de la Comisaria 2º Urbana, momentos en que se encontraban realizando sus labores de prevención, tras un rápido y eficaz accionar al recibir una alerta desde el Sistema Integral de Seguridad 911, demoraron a un hombre y secuestraron un arma blanca en su poder.
El procedimiento, tuvo lugar en
inmediaciones de las calles General Paz y Guastavino, donde los uniformados al
ser alertados mediante vía radial acerca de dos automóviles violentados que se
encontraban estacionados en la vía pública, tras un rápido accionar lograron
demorar a un hombre de 22 años de edad y secuestrar en su poder un arma blanca,
quien habría sido sindicado como supuesto autor del hecho.
El joven junto al elemento
secuestrado, fueron trasladado a la dependencia policial, donde se continuaron
con los trámites de rigor.