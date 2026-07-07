Joven murió tras perder el control de su moto y chocar contra una jirafa de alumbrado en Santa Lucia

En horas de la tarde del domingo 05-07-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Santa Lucía, tomaron conocimiento que en inmediaciones de Av. Italia zona conocida como Villa Córdoba, se habría producido un siniestro vial y por el cual perdiera la vida un hombre de 29 años de edad.
Conforme a las primeras
averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a una motocicleta -marca
Guerrero Trip 110cc- conducida por un joven de apellido Godoy de 29 años de
edad, quien por causas que se tratan de determinar tras perder el control del
rodado habría impactado contra una jirafa de alumbrado público.
Ante tal circunstancia, el hombre
fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital local, donde lamentablemente
ya habría ingresado sin vida.
En el lugar se realizaron las diligencias que corresponden con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.