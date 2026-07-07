San Roque: Tras allanamiento la Policía secuestró 153 plantines de marihuana, hay un demorado

Los distintos trabajos
investigativos posibilito a los investigadores diligenciar una orden de
allanamiento en una vivienda ubicada en calles Santiago Vaivenee y Coronel
Romero del Barrio Costanera de la citada
localidad, donde hallaron plantas presumiblemente de Marihuana, por lo que se
procedió al secuestro de 153 plantines, los cuales tras el correspondientes
test orientativo, arrojaron resultado positivos para marihuana, además
aprehendieron a un joven mayor de edad, quien estaría vinculado a la causa que
se investiga.
Al respecto, el joven junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites del caso.