martes, 7 de julio de 2026

San Roque: Tras allanamiento la Policía secuestró 153 plantines de marihuana, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito San Roque, en el marco de una causa que se investiga en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, diligenciaron una orden de allanamiento, donde aprehendieron a una persona y secuestraron 153 plantines de marihuana que estarían presuntamente vinculadas al hecho.

Los distintos trabajos investigativos posibilito a los investigadores diligenciar una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en calles Santiago Vaivenee y Coronel Romero del Barrio Costanera  de la citada localidad, donde hallaron plantas presumiblemente de Marihuana, por lo que se procedió al secuestro de 153 plantines, los cuales tras el correspondientes test orientativo, arrojaron resultado positivos para marihuana, además aprehendieron a un joven mayor de edad, quien estaría vinculado a la causa que se investiga.

Al respecto, el joven junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites del caso.