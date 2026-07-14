martes, 14 de julio de 2026

La Policía aprehendió a un hombre y secuestró dosis de cocaína

Efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, en la noche de ayer 13-7-26, en momentos que realizaban recorridas de prevención en inmediaciones de Barrio Laguna Seca de esta ciudad, lograron aprehender a un hombre y secuestraron dosis de cocaína, dinero en efectivo y una motocicleta.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas, cuando los mencionados policías se encontraban en calles Zapiola y Las Piedras, donde observaron a dos sujetos realizaban un intercambio de elementos, uno de ellos a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-, quienes, al notar la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, siendo rápidamente interceptados, procediendo a su identificación, tratándose de dos hombres mayores de edad.

En este contexto, se halló en poder de uno de ellos 45 envoltorios con una sustancia blanquecina, de los cuales 37 correspondían a dosis fraccionadas y ocho presentaban formato tipo piedra, además de dinero en efectivo.

Posteriormente, las sustancias fueron sometidas al correspondiente test orientativo, el cual arrojó resultado positivo para cocaína.

Ante ello, se procedió al secuestro de la droga, del dinero y de la motocicleta, como así también a la aprehensión de un hombre de 23 años, quien quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, iniciándose actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737, mientras se continúa con las diligencias de rigor.