La Policía aprehendió a un hombre y secuestró dosis de cocaína

El procedimiento tuvo lugar
alrededor de las 21:00 horas, cuando los mencionados policías se encontraban en
calles Zapiola y Las Piedras, donde observaron a dos sujetos realizaban un
intercambio de elementos, uno de ellos a bordo de una motocicleta -marca Honda
modelo Wave 110c.c-, quienes, al notar la presencia policial, ambos intentaron
darse a la fuga, siendo rápidamente interceptados, procediendo a su
identificación, tratándose de dos hombres mayores de edad.
En este contexto, se halló en
poder de uno de ellos 45 envoltorios con una sustancia blanquecina, de los
cuales 37 correspondían a dosis fraccionadas y ocho presentaban formato tipo
piedra, además de dinero en efectivo.
Posteriormente, las sustancias
fueron sometidas al correspondiente test orientativo, el cual arrojó resultado
positivo para cocaína.
Ante ello, se procedió al
secuestro de la droga, del dinero y de la motocicleta, como así también a la
aprehensión de un hombre de 23 años, quien quedó a disposición de la autoridad
judicial interviniente, iniciándose actuaciones por presunta infracción a la
Ley Nacional N° 23.737, mientras se continúa con las diligencias de rigor.