martes, 14 de julio de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó un costoso celular

En la jornada de ayer 13-07-26, efectivos policiales de la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámites en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron recuperar un teléfono celular de alta gama.

Los distintos trabajos investigativos, llevó a los efectivos a través de la geolocalización del dispositivo y el análisis de imágenes, a un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Estado de Israel al 4000 aproximadamente, lugar donde lograron el secuestro preventivo bajo las formalidades legales correspondientes de un teléfono celular -marca iPhone 16-, el cual fue denunciado recientemente.

Por tal motivo, el dispositivo fue puesto a disposición del fiscal interviniente y fue entregado a la damnificada.