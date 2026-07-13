Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección Planeamiento y Operaciones; la Dirección General de Seguridad Vial; de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito y la Dirección General de Coordinación Interior, en la Jurisdicción de las Unidades Regionales: Iº-San Luis del Palmar; VIº Ituzaingo y VIIº Saladas; entre otros organismos, han dispuesto un importante operativo de seguridad, a implementarse durante y después de la culminación de todas las actividades religiosas previstas (peregrinación y actos varios), a fin de brindar seguridad a los asistentes, peregrinos, móviles y otras personas que se desplacen durante el trayecto que comprende la peregrinación y en la localidad de Itati, principalmente por Ruta Nacional N° 12 y zonas aledañas (Ruta Provincial N°5; 9 y 20), afectando para ello, más de 800 efectivos y móviles Policiales entre otros.
lunes, 13 de julio de 2026
Partió hacia Itatí la 126° Peregrinación de San Luis del Palmar
GRAN DESPLIEGUE POLICIAL
En la fecha, pasadas las 08:00 horas, habría iniciado la 126° “Peregrinación desde San Luis a Itatí, bajo el Lema “La Fe que camina ayuda al hermano”, que durara hasta el 18 de Julio del corriente año, donde la comunidad de San Luis, peregrina tradicionalmente hacia la Basílica de Itatí, la cual es acompañada por otras comunidades que se movilizan de a pie, a caballo, en carretas y en vehículos particulares de Ita Ibate, Caa Cati; sumado a una gran cantidad de ciclistas de la Ciudad de Monte Caseros – Corrientes y de la ciudad de Posadas - Misiones y congregaciones de otras provincias que nos visitan.