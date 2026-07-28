La Policía detuvo a un hombre y secuestró el arma blanca utilizada en un presunto homicidio

En la mañana del sábado 26-07-26, en el marco de un legajo de investigación por supuesto homicidio llevado adelante por efectivos de la Comisaría décimo séptima urbana en colaboración con la unidad fiscal en turno, en ese marco y con la valiosa cooperación de personal de la Dirección de Investigación Criminal -DIC- lograron detener a un hombre sindicado como presunto autor de un homicidio y secuestrar el arma blanca que habría sido utilizada durante el hecho.
El procedimiento fue realizado
por efectivos de la citada Dirección -D.I.C.-, quienes, tras diversas tareas
investigativas realizadas en colaboración de sus pares de la Comisaría 17°,
finalmente en intersección de calles Cuba y Francisco Romero de esta ciudad,
lograron localizar y detener a un ciudadano de apellido Giménez (50), sindicado
como presunto autor del hecho, así mismo esta persona indico el lugar donde se
hallaba el arma blanca utilizada, la cual fue secuestrada.
El hombre detenido junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.