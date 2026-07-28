Recuperan una motocicleta robada

El procedimiento se concretó
pasadas las 14:00 horas, en inmediaciones del Barrio Paloma de la Paz, sobre
calle Ex vía, momento en que los efectivos, divisaron a una pareja joven a
bordo de una motocicleta en actitud sospechosa, quienes al notar la presencia
policial, aceleran su marcha para luego terminar abandonando el rodado en la
vía pública y emprender su huida a pie, tras las primeras averiguaciones, la
motocicleta -marca Honda Wave 110cc-, presentaba un pedido de localización
desde días antes, por tal motivo, se procedió al secuestro preventivo de la
misma.
El rodado recuperado fue
trasladado a la Comisaría jurisdiccional, donde se realizaron las diligencias
correspondientes a cada caso.