martes, 28 de julio de 2026

Recuperan una motocicleta robada

En horas de la siesta del domingo 26-07-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, realizando sus labores de prevención, divisaron a una pareja a bordo de una motocicleta, quienes, al notar la presencia policial, abandonan el rodado en la vía pública, el cual, tras las primeras averiguaciones, habría sido sustraída días antes.

El procedimiento se concretó pasadas las 14:00 horas, en inmediaciones del Barrio Paloma de la Paz, sobre calle Ex vía, momento en que los efectivos, divisaron a una pareja joven a bordo de una motocicleta en actitud sospechosa, quienes al notar la presencia policial, aceleran su marcha para luego terminar abandonando el rodado en la vía pública y emprender su huida a pie, tras las primeras averiguaciones, la motocicleta -marca Honda Wave 110cc-, presentaba un pedido de localización desde días antes, por tal motivo, se procedió al secuestro preventivo de la misma. 

El rodado recuperado fue trasladado a la Comisaría jurisdiccional, donde se realizaron las diligencias correspondientes a cada caso.