Secuestran dos bicicletas: Una de dudosa procedencia y la otra está denunciada como sustraída, hay un demorado

El primer procedimiento se
concretó pasadas las 08:00 horas, en inmediaciones de las calles Ex vía y
Franklin, cuando los citados efectivos observaron a una persona a bordo de una
bicicleta -marca Nordic, rodado 20”-, quien al notar la presencia policial
intenta huir del lugar, siendo alcanzado rápidamente e identificado – de 19
años de edad-, quien, no pudo acreditar la propiedad del rodado, además, luego
de las primeras averiguaciones, resulto poseer antecedentes policiales.
De igual forma, los citados
efectivos, encontrándose en inmediaciones del Barrio San Antonio, recuperaron
una bicicleta - marca Gravity, rodado 29”- la cual se encontraba oculta entre
las malezas de un área descampada y tras las correspondientes averiguaciones,
resulto que registraba pedido de secuestro por hallarse denunciada como
sustraída.
El demorado junto a las bicicletas secuestradas fueron puestas disposición de las autoridades correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.