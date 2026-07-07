martes, 7 de julio de 2026

Secuestran dos bicicletas: Una de dudosa procedencia y la otra está denunciada como sustraída, hay un demorado

En horas de la mañana de ayer 06-07-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, momentos en que se encontraban realizando recorridas en prevención de ilícitos, lograron demorar a un joven y secuestrar una bicicleta presumiblemente de dudosa procedencia, como así también, en otro procedimiento, recuperaron un segundo rodado, el cual, habría sido denunciado como sustraído recientemente.

El primer procedimiento se concretó pasadas las 08:00 horas, en inmediaciones de las calles Ex vía y Franklin, cuando los citados efectivos observaron a una persona a bordo de una bicicleta -marca Nordic, rodado 20”-, quien al notar la presencia policial intenta huir del lugar, siendo alcanzado rápidamente e identificado – de 19 años de edad-, quien, no pudo acreditar la propiedad del rodado, además, luego de las primeras averiguaciones, resulto poseer antecedentes policiales.

De igual forma, los citados efectivos, encontrándose en inmediaciones del Barrio San Antonio, recuperaron una bicicleta - marca Gravity, rodado 29”- la cual se encontraba oculta entre las malezas de un área descampada y tras las correspondientes averiguaciones, resulto que registraba pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída.

El demorado junto a las bicicletas secuestradas fueron puestas disposición de las autoridades correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.