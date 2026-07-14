martes, 14 de julio de 2026

La Policía recuperó una moto robada

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Quinta Urbana, en la madrugada de hoy 14-07-26, en momentos que realizaban de recorridas de prevención en el ámbito de su jurisdicción, lograron recuperar una motocicleta que había sido sustraída.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 01:30 horas, cuando el personal policial mientras realizaba recorridas preventivas por Avenida Maipú, entre calles Caribe y Aconcagua, halló una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-, la cual se encontraba abandonada en la vía pública y tras efectuar las averiguaciones correspondientes, se determinó que el rodado registraba pedido de secuestro por parte de la Comisaría Décimo Octava, ya que habría sido denunciada como sustraída.

La motocicleta fue secuestrada preventivamente y trasladada a la dependencia policial, desde donde será remitida a la comisaría interviniente para la proseguir con las diligencias de rigor, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación en turno.