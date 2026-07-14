La Policía recuperó una moto robada

El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 01:30 horas, cuando el personal policial mientras realizaba
recorridas preventivas por Avenida Maipú, entre calles Caribe y Aconcagua,
halló una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-, la cual se encontraba
abandonada en la vía pública y tras efectuar las averiguaciones
correspondientes, se determinó que el rodado registraba pedido de secuestro por
parte de la Comisaría Décimo Octava, ya que habría sido denunciada como
sustraída.
La motocicleta fue secuestrada preventivamente y trasladada a la dependencia policial, desde donde será remitida a la comisaría interviniente para la proseguir con las diligencias de rigor, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación en turno.