lunes, 13 de julio de 2026

Una mujer murió y hay varios heridos tras un siniestro vial en Ruta Nacional 118

En la noche de ayer 12-07-26, alrededor de las 20:30 horas, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Miguel, tomaron conocimiento que se habría registrado de un siniestro vial sobre Ruta Nacional Nº118, a la altura del kilómetro 118 aproximadamente, donde por causas que se tratan de esclarecer habrían colisionado dos automóviles, dejando como saldo el fallecimiento de una mujer y varias personas lesionadas.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro tuvo como protagonistas a un automóvil -marca Volkswagen modelo Senda-, conducido por un hombre -apellido Favuto- de 53 años de edad, teniendo como acompañantes a una mujer mayor de edad y a cinco menores de edad, y otro automóvil -marca Chevrolet modelo Tracker-, guiado por un hombre de 31 años de edad.

Como consecuencia de este siniestro, la mujer que viajaba como acompañante lamentablemente falleció en el lugar, mientras que el resto de los ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. Posteriormente, el hombre de apellido Favuto fue derivado al Hospital Escuela de esta Ciudad Capital, en tanto que tres de los menores fueron trasladados al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde permanecen internados con lesiones de diversa consideración.

Al respecto, en el lugar del hecho se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los trámites de rigor en la citada dependencia policial.