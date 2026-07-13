Una mujer murió y hay varios heridos tras un siniestro vial en Ruta Nacional 118

Según la información preliminar
obtenida, el siniestro tuvo como protagonistas a un automóvil -marca Volkswagen
modelo Senda-, conducido por un hombre -apellido Favuto- de 53 años de edad,
teniendo como acompañantes a una mujer mayor de edad y a cinco menores de edad,
y otro automóvil -marca Chevrolet modelo Tracker-, guiado por un hombre de 31
años de edad.
Como consecuencia de este
siniestro, la mujer que viajaba como acompañante lamentablemente falleció en el
lugar, mientras que el resto de los ocupantes de ambos vehículos fueron
trasladados al hospital local para recibir atención médica. Posteriormente, el
hombre de apellido Favuto fue derivado al Hospital Escuela de esta Ciudad
Capital, en tanto que tres de los menores fueron trasladados al Hospital
Pediátrico Juan Pablo II, donde permanecen internados con lesiones de diversa
consideración.
Al respecto, en el lugar del
hecho se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la
Unidad Fiscal en turno, continuándose con los trámites de rigor en la citada
dependencia policial.