Saludo Institucional por el 21º Aniversario de la 6ª Promoción de Cabos de Policía

JEFATURA DE
POLICÍA DE CORRIENTES
Por tal motivo, el ministro de
Seguridad, Dn. Adan Gaya; la subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter; el
jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el subjefe de
Policía, Crio. Gral. Walter Darío Aceval; junto a los directores generales y
miembros de la Plana Mayor, hacen llegar un afectuoso y respetuoso saludo a
todos los cabos que integran esta promoción.
Asimismo, adhieren a las
salutaciones el personal superior y subalterno, en actividad y en situación de
retiro, destacando con especial reconocimiento la vocación, entrega y
profesionalismo que cada uno demuestra diariamente en el cumplimiento de sus
funciones, contribuyendo al mantenimiento del orden público, la seguridad
ciudadana y la protección de los derechos de todos los correntinos.
En este nuevo aniversario, se
pone de relieve el honor del servicio, la constancia y la dedicación que han
caracterizado el desempeño de esta promoción a lo largo de estos 21 años,
renovando el compromiso institucional de acompañar y fortalecer la labor que
desarrollan en toda la provincia.
La Jefatura de Policía hace
llegar sus más sinceras felicitaciones y augura a cada uno de sus integrantes
un futuro de crecimiento profesional y personal, con el mismo espíritu de
servicio que los ha distinguido desde sus inicios.