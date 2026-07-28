martes, 28 de julio de 2026

Recuperan dos llantas de competición que fueron robadas de un taller mecánico

En la madrugada de ayer 27-07-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, y luego de diversos trabajos de investigación lograron recuperar dos llantas denunciadas como sustraídas en una causa por supuesto robo.

El procedimiento se concretó pasadas la medianoche, en inmediaciones del Barrio Loma Linda, donde tras los distintos trabajos de investigación desplegados, los efectivos lograron divisar a dos personas, quienes al notar la presencia de los policial, abandonaron los elementos en un sitio baldío, y emprendiendo su fuga a pie, por tal motivo, se procedió al secuestro preventivo de 02 llantas con pintura personalizada, equipadas con cubiertas de competición BLACK, para cuarto de milla, reconocidos estos bienes los denunciados como sustraídos.

Los elementos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial, dando intervención al Fiscal de turno, donde se prosiguen las diligencias investigativas correspondientes.