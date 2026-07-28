Recuperan dos llantas de competición que fueron robadas de un taller mecánico

El procedimiento se concretó
pasadas la medianoche, en inmediaciones del Barrio Loma Linda, donde tras los
distintos trabajos de investigación desplegados, los efectivos lograron divisar
a dos personas, quienes al notar la presencia de los policial, abandonaron los
elementos en un sitio baldío, y emprendiendo su fuga a pie, por tal motivo, se
procedió al secuestro preventivo de 02 llantas con pintura personalizada,
equipadas con cubiertas de competición BLACK, para cuarto de milla, reconocidos
estos bienes los denunciados como sustraídos.
Los elementos recuperados fueron
trasladados a la dependencia policial, dando intervención al Fiscal de turno,
donde se prosiguen las diligencias investigativas correspondientes.