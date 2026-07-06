San Cosme: Demoran a un hombre armado con una pistola

En horas de la madrugada de ayer 05-07-26 efectivos policiales de la División investigación criminal de la Comisaría de distrito San Cosme, en el marco de los operativos preventivos, demoraron a un hombre que portaba un arma de fuego en el casco céntrico de esa localidad.
El procedimiento se concretó alrededor de la 01:00 horas, cuando los policías realizaban recorridas preventivas y observaron a un hombre que, al advertir la presencia policial e intentar ser identificado, emprendió la huida a bordo de una motocicleta. Tras un rápido despliegue, y con la colaboración del personal de la guardia de prevención, finalmente lograron. alcanzarlo e identificicarlo, resultando ser de 34 años de edad.
Durante el procedimiento se procedió al secuestro de una pistola calibre .22, -marca Bersa S.A.- con un cartucho alojado en la recámara.
El hombre junto al arma de fuego y el rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la fiscalía de turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso, donde se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes por Supuesta Tenencia ilegal de Arma de Fuego.