Secuestraron 217 kilos de marihuana que fueron abandonados en una zona montuosa

Ante la presencia de los uniformados, los sospechosos se despojaron de un total de 285 paquetes con la droga y huyeron, introduciéndose entre la espesura del lugar.
En la noche del 28 de julio, los efectivos del Escuadrón 10 “Eldorado” llevaban adelante una patulla motorizada por la selva misionera, cuando advirtieron que un grupo de personas circulaban por un trillo y cargaban bultos de grandes dimensiones.
Inmediatamente, los uniformados emitieron la voz de alto, pero los ciudadanos hicieron caso omiso, se despojaron de la carga y huyeron hacia una zona montuosa.
Tras asegurar la zona, ante testigos, los funcionarios abrieron seis bultos y constataron la existencia de 285 panes, los cuales emanaban un fuerte olor a cannabis sativa.
El personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas orientativas y decomisó un total de 217 kilos 934 gramos de marihuana.
Intervino el Juzgado Federal y Fiscalía Federal de Eldorado dispusieron la incautación del estupefaciente y el labrado de las actuaciones en infracción a la Ley 23.737.