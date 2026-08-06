Allanamiento en Santa Ana: La Policía secuestró cocaína, hay un demorado

El mandato judicial fue
diligenciado en una vivienda ubicada por calle Ituzaingó, de la citada
Localidad, donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de
seis envoltorios confeccionados en polietileno, que en su interior contenían
una sustancia pulverulenta de color blanquecino, por lo que se dio intervención
a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado. Tras la
realización del correspondiente test, el resultado fue positivo para cocaína,
ante ello, demoraron al propietario del inmueble, tratándose de -un hombre
mayor de edad-.
Al respecto, el demorado y lo
secuestrado fueron puesto a disposición de las autoridades judiciales
intervinientes y trasladadas posteriormente a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.