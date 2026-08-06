jueves, 6 de agosto de 2026

Allanamiento en Santa Ana: La Policía secuestró cocaína, hay un demorado

En la jornada de ayer 05-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito San Ana junto a sus pares del Grupo Táctico Operacional -G.T.O- de San Luis del Palmar, personal del Area de Investigación Criminal y División canes, en el marco de una causa que se investiga, con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciaron ordenes de allanamientos, secuestraron envoltorios de cocaína y demoró al propietario del inmueble.

El mandato judicial fue diligenciado en una vivienda ubicada por calle Ituzaingó, de la citada Localidad, donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de seis envoltorios confeccionados en polietileno, que en su interior contenían una sustancia pulverulenta de color blanquecino, por lo que se dio intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado. Tras la realización del correspondiente test, el resultado fue positivo para cocaína, ante ello, demoraron al propietario del inmueble, tratándose de -un hombre mayor de edad-.

Al respecto, el demorado y lo secuestrado fueron puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladadas posteriormente a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.