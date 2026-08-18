Alvear: Una mujer fallecida y varios heridos tras el vuelco de un colectivo en Ruta Nacional 14

En horas de la noche de ayer, sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 625, aproximadamente, en jurisdicción de la Comisaría de distrito 2º de Alvear, se registró el despiste y posterior vuelco de un colectivo de larga distancia, que se desplazaba desde Oberá, Misiones, con destino a La Noria, Buenos Aires, transportando 28 pasajeros, el cual por causas que se tratan de establecer, tras perder el control, terminó produciéndose su despiste y posterior vuelco.
Como consecuencia del siniestro,
lamentablemente se produjo el fallecimiento de una mujer de 48 años, mientras
que varios pasajeros resultaron con lesiones de diferente consideración, siendo
trasladados para recibir atención médica en los hospitales de Santo Tomé y
Alvear.
En el lugar se realizaron las diligencias que corresponden, con intervención de la unidad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.