Arrojaron sobre la banquina más de 17 kilos de marihuana desde una moto

Integrantes de la Sección Seguridad Vial “Corrientes”, dependiente del Escuadrón 48, se encontraban realizando patrullaje sobre la Ruta Provincial Nº 21, departamento Itatí, cuando observaron aproximarse una motocicleta que, al advertir el vehículo oficial de la Fuerza, giró en "U" dándose a la fuga.
Al efectuar el rastrillaje en el sector donde el rodado realizó la maniobra, se visualizó sobre la banquina una bolsa negra, la cual contenía una sustancia vegetal acondicionada en forma de “ladrillos”, con olor característico a marihuana.
Seguidamente, en presencia de testigos hábiles, los funcionarios procedieron a abrir el bulto , y constataron la presencia de 23 paquetes rectangulares con una sustancia vegetal en su interior.
Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó la prueba orientación de campo “Narcotest”, arrojando resultado positivo para “cannabis sativa”, con un peso total de 17 kilos 134 gramos.
Intervino la Fiscalía Federal de la ciudad de Corrientes, que dispuso la incautación del estupefaciente, en infracción a la Ley 23.737.