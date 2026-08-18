Asistieron a un hombre con dificultades para respirar tras el incendio de una vivienda en el B° Laguna Seca

En horas de la noche del domingo 16-08-26, efectivos policiales de la Dirección General de Lucha contra el Fuego tomaron conocimiento de un incendio registrado en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Susini y Cartagena, del barrio Laguna Seca. Por tal motivo, se dirigió una autobomba, constatándose que el foco ígneo se encontraba en el sector del comedor.
De manera inmediata, el personal
especializado realizó las labores específicas, logrando sofocar el incendio en
su totalidad. Como consecuencia del siniestro, se registraron daños materiales
en distintos elementos del inmueble. Asimismo, el propietario fue asistido
preventivamente por personal de Emergencias 107 debido a que presentaba
dificultades respiratorias y tos.
En el lugar también trabajaron efectivos policiales de la Comisaría Octava y personal de Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron con las tareas de extinción y prevención. Se realizaron las diligencias correspondientes a fin de establecer las circunstancias y causas que habrían originado el incendio.