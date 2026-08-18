En distintos procedimientos la Policía recuperó una bicicleta y una moto robada, hay varios demorados

El primero de los procedimientos
se concretó en la madrugada del sábado 15-08-26, alrededor de las 04:00 horas,
cuando personal policial que realizaba recorridas de prevención por
inmediaciones de calles Santa Cruz y Vargas Gómez, observó a un sujeto que se
encontraba promoviendo disturbios en la vía pública, por ello, se procedió a su
identificación y posterior demora, tratándose de un hombre mayor de edad.
Posteriormente, en el mediodía del
domingo 16-08-26, cerca de las 12:00 horas, los efectivos fueron alertados
sobre la sustracción de una bicicleta -marca SLP, rodado 29-, en inmediaciones
de Avenida Santa Catalina y calle Cafayate, por lo que se dirigieron al lugar
donde tras un amplio rastrillaje lograron la demora e identificación de un
hombre mayor de edad, quien tenía en su poder una bicicleta cuyas
características coincidían con la recientemente sustraída, siendo secuestrada
bajo las formalidades legales correspondientes.
Asimismo, alrededor de las 19:00
horas del domingo 16-08-26, en recorrida por inmediaciones de Avenida Paysandú
y calle Gualeguaychú, los policías observaron una motocicleta que se encontraba
abandonada en la vía pública, por tal motivo, procedieron a su secuestro
preventivo.
Luego, durante la madrugada del
domingo 16-08-26, cerca de las 05:30 horas, personal policial fue alertado por
el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un supuesto desorden vecinal en
inmediaciones de calles Cartagena y Saavedra, motivo por el cual se dirigieron
al lugar, donde observaron a un sujeto promoviendo disturbios en la vía
pública, por lo que se procedieron a su demora e identificación, tratándose de
un hombre de 25 años de edad.
Minutos más tarde, alrededor de
las 06:30 horas, tras tomar conocimiento a través del Sistema Integral de
Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto que se encontraría merodeando
entre los vehículos estacionados en la vía pública en Avenida Maipú y Fragata
Sarmiento, los efectivos se dirigieron al lugar donde localizaron e
identificación a un hombre mayor de edad, cuyas características coincidirían
con las aportadas, siendo posteriormente demorado.
Finalmente, personal policial
tras tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la
presencia de un hombre que se encontraría ocasionando disturbios en la vía
pública en inmediaciones de Avenida Maipú y Avenida Teniente Ibáñez, se
dirigieron al lugar donde procedieron a la demora e identificación de un hombre
mayor de edad.
En todos los casos, los demorados y elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados hasta las dependencias policiales correspondientes, donde se continúan con las diligencias de rigor.