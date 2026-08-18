martes, 18 de agosto de 2026

En distintos procedimientos la Policía recuperó una bicicleta y una moto robada, hay varios demorados

Efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en la jornada del sábado 15-08-26 y el domingo 16-08-26 llevaron adelante distintos procedimientos en diferentes sectores de esta ciudad, que permitieron la demora de varias personas y recuperar una bicicleta y una motocicleta.

El primero de los procedimientos se concretó en la madrugada del sábado 15-08-26, alrededor de las 04:00 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas de prevención por inmediaciones de calles Santa Cruz y Vargas Gómez, observó a un sujeto que se encontraba promoviendo disturbios en la vía pública, por ello, se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre mayor de edad.

Posteriormente, en el mediodía del domingo 16-08-26, cerca de las 12:00 horas, los efectivos fueron alertados sobre la sustracción de una bicicleta -marca SLP, rodado 29-, en inmediaciones de Avenida Santa Catalina y calle Cafayate, por lo que se dirigieron al lugar donde tras un amplio rastrillaje lograron la demora e identificación de un hombre mayor de edad, quien tenía en su poder una bicicleta cuyas características coincidían con la recientemente sustraída, siendo secuestrada bajo las formalidades legales correspondientes.

Asimismo, alrededor de las 19:00 horas del domingo 16-08-26, en recorrida por inmediaciones de Avenida Paysandú y calle Gualeguaychú, los policías observaron una motocicleta que se encontraba abandonada en la vía pública, por tal motivo, procedieron a su secuestro preventivo.

Luego, durante la madrugada del domingo 16-08-26, cerca de las 05:30 horas, personal policial fue alertado por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un supuesto desorden vecinal en inmediaciones de calles Cartagena y Saavedra, motivo por el cual se dirigieron al lugar, donde observaron a un sujeto promoviendo disturbios en la vía pública, por lo que se procedieron a su demora e identificación, tratándose de un hombre de 25 años de edad.

Minutos más tarde, alrededor de las 06:30 horas, tras tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto que se encontraría merodeando entre los vehículos estacionados en la vía pública en Avenida Maipú y Fragata Sarmiento, los efectivos se dirigieron al lugar donde localizaron e identificación a un hombre mayor de edad, cuyas características coincidirían con las aportadas, siendo posteriormente demorado.

Finalmente, personal policial tras tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un hombre que se encontraría ocasionando disturbios en la vía pública en inmediaciones de Avenida Maipú y Avenida Teniente Ibáñez, se dirigieron al lugar donde procedieron a la demora e identificación de un hombre mayor de edad.

En todos los casos, los demorados y elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados hasta las dependencias policiales correspondientes, donde se continúan con las diligencias de rigor.