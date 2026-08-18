martes, 18 de agosto de 2026

Tras allanamiento secuestran una moto, bicicletas y un cuadro, hay ocho demorados

En la mañana del domingo 16-08-26, Efectivos policiales de la Comisaría Novena urbana en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante el diligenciamiento de una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Sicilia y Costanera Norte, del barrio Lomas del Mirador, en el marco de una investigación por un supuesto hecho de robo simple.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, dando cumplimiento a orden judicial de allanamiento, secuestro y detención, el cual arrojó resultado negativo respecto de los elementos buscados y no se logró localizar a dos personas que poseen pedido de detención vigente.

Sin embargo, durante el procedimiento, y por disposición del fiscal interviniente, se procedió al secuestro preventivo de tres bicicletas, un cuadro de bicicleta y una motocicleta de 110 cc., debido a que no se pudo acreditar su propiedad, por lo que se dispusieron las averiguaciones correspondientes a fin de determinar si poseen algún requerimiento.

Asimismo, en el domicilio se encontraban tres personas mayores de edad y cinco menores, quienes no serían residentes del lugar y no pudieron justificar su presencia. Todos fueron demorados y trasladados, junto con los elementos secuestrados, a la citada dependencia policial, donde se prosiguen con los trámites de rigor que corresponde.