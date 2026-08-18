Tras allanamiento secuestran una moto, bicicletas y un cuadro, hay ocho demorados

El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, dando cumplimiento a orden judicial de allanamiento,
secuestro y detención, el cual arrojó resultado negativo respecto de los
elementos buscados y no se logró localizar a dos personas que poseen pedido de
detención vigente.
Sin embargo, durante el
procedimiento, y por disposición del fiscal interviniente, se procedió al
secuestro preventivo de tres bicicletas, un cuadro de bicicleta y una
motocicleta de 110 cc., debido a que no se pudo acreditar su propiedad, por lo
que se dispusieron las averiguaciones correspondientes a fin de determinar si
poseen algún requerimiento.
Asimismo, en el domicilio se encontraban tres personas mayores de edad y cinco menores, quienes no serían residentes del lugar y no pudieron justificar su presencia. Todos fueron demorados y trasladados, junto con los elementos secuestrados, a la citada dependencia policial, donde se prosiguen con los trámites de rigor que corresponde.