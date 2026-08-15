Empedrado: Tras un allanamiento, la Policía secuestró 32 plantas de Marihuana

El procedimiento lo realizaron
alrededor de las 16: 30 horas, en un domicilio de esa localidad, donde
procedieron al secuestro de 32 plantas y material vegetal -hojas
secas/cogollos- de Cannabis Sariva -Marihuana-.
Cabe mencionar que en el
cumplimiento de dicha medida judicial se contó con la presencia del Director de
la Unidad Regional VII Saladas, Comisario Mayor Lic. Francisco Ramírez, además
con la participación de personal de la División de Investigaciones de Empedrado
y de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.
Finalmente, todo lo secuestrado
fueron puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo
trasladado a la citada dependencia policial donde se continúan con las
diligencias y trámites correspondientes.