sábado, 15 de agosto de 2026

Empedrado: Tras un allanamiento, la Policía secuestró 32 plantas de Marihuana

En horas de la tarde de ayer 14-08-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Empedrado, en el marco de una causa judicial que se investiga en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, diligenciaron una orden de allanamiento, donde secuestraron 32 plantas de marihuana.

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 16: 30 horas, en un domicilio de esa localidad, donde procedieron al secuestro de 32 plantas y material vegetal -hojas secas/cogollos- de Cannabis Sariva -Marihuana-.

Cabe mencionar que en el cumplimiento de dicha medida judicial se contó con la presencia del Director de la Unidad Regional VII Saladas, Comisario Mayor Lic. Francisco Ramírez, además con la participación de personal de la División de Investigaciones de Empedrado y de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

Finalmente, todo lo secuestrado fueron puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias y trámites correspondientes.