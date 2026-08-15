sábado, 15 de agosto de 2026

En operativos de contralor demoran a un hombre con pedido de captura

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la tarde de ayer 14-08-26, efectivos Policiales de las Comisarias 2º y 14º Urbana, en forma conjunta y coordinada con sus pares del Grupo de Repuesta Inmediata Motorizada Nº5 -GRIM V-, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas jurisdiccionales de las mencionadas comisarias. 

Los distintos controles dieron inicio, alrededor de las 15:00, y se extendieron, pasadas las 17:00 horas, oportunidad, en que identificaron a un gran número de personas, como así también efectuaron el control de documentaciones de diferentes rodados, el operativo culminó con la demora de 10 personas -mayores de edad-, en jurisdicción de la Comisaria 14º Urbana, por no contar con documentación que acrediten su edad y permanencia en el lugar, de los cuales uno de ellos, un hombre de 33 años de edad -alias Gato- tras las primeras averiguaciones, registraba pedido de búsqueda y localización por parte de la autoridad judicial.

Además, secuestraron una motocicleta por falta de las documentaciones que acrediten su propiedad. 

Por tal motivo, las personas demoradas, el hombre aprehendido y el rodado secuestrado, fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.