En operativos de contralor demoran a un hombre con pedido de captura

Los distintos controles dieron
inicio, alrededor de las 15:00, y se extendieron, pasadas las 17:00 horas,
oportunidad, en que identificaron a un gran número de personas, como así
también efectuaron el control de documentaciones de diferentes rodados, el operativo
culminó con la demora de 10 personas -mayores de edad-, en jurisdicción de la
Comisaria 14º Urbana, por no contar con documentación que acrediten su edad y
permanencia en el lugar, de los cuales uno de ellos, un hombre de 33 años de
edad -alias Gato- tras las primeras averiguaciones, registraba pedido de
búsqueda y localización por parte de la autoridad judicial.
Además, secuestraron una
motocicleta por falta de las documentaciones que acrediten su propiedad.
Por tal motivo, las personas demoradas, el hombre aprehendido y el rodado secuestrado, fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.