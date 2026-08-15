sábado, 15 de agosto de 2026

Sauce: La Policía demoró a dos hombres y secuestró más de 100 kilos de carne de fauna silvestre

Efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Sauce, en el marco de los controles y recorridas preventivas que se llevan adelante en distintos sectores de esa jurisdicción, durante la madrugada de hoy 15-08-26, demoraron a dos hombres y secuestraron más de 100 kilos de carne de fauna silvestre.

El procedimiento lo concretaron cuando los mencionados efectivos observaron a personas que circulaban a bordo de dos motocicletas por Ruta Provincial N°23, por lo que, al advertir la presencia del personal policial, uno de los ocupantes descendió de una de las motocicletas y emprendió la fuga a pie hacia una zona de monte, mientras que los efectivos lograron la identificación de dos hombres mayores de edad, quienes tenían en su poder cinco bolsas que contenían alrededor de 100 kilogramos de carne de fauna silvestre, la cual, de acuerdo con las primeras averiguaciones, pertenecería a aproximadamente cinco ciervos.

Ante esta situación, se procedió a la demora de estos dos hombres y al secuestro de la carne, siendo posteriormente trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.