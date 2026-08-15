Sauce: La Policía demoró a dos hombres y secuestró más de 100 kilos de carne de fauna silvestre

El procedimiento lo concretaron
cuando los mencionados efectivos observaron a personas que circulaban a bordo
de dos motocicletas por Ruta Provincial N°23, por lo que, al advertir la
presencia del personal policial, uno de los ocupantes descendió de una de las
motocicletas y emprendió la fuga a pie hacia una zona de monte, mientras que
los efectivos lograron la identificación de dos hombres mayores de edad,
quienes tenían en su poder cinco bolsas que contenían alrededor de 100
kilogramos de carne de fauna silvestre, la cual, de acuerdo con las primeras
averiguaciones, pertenecería a aproximadamente cinco ciervos.
Ante esta situación, se procedió
a la demora de estos dos hombres y al secuestro de la carne, siendo
posteriormente trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan
con las diligencias de rigor.