sábado, 15 de agosto de 2026

Rápida intervención policial permitió recuperar un can recientemente sustraído, hay un demorado

En horas de la mañana de ayer 14-08-26, efectivos policiales de la Comisaría 2da Urbana, lograron la rápida identificación y demora de un hombre, quien sería el presunto autor de un hecho delictivo registrado en una vivienda momentos antes, recuperándose un can que habría sido sustraído.

El procedimiento se concretó cerca de las 08:00 horas, luego de tomar conocimiento que un sujeto habría sustraído del frente de un domicilio ubicado por calle General Paz,  un can, por lo que tras un rápido y eficaz accionar, en inmediaciones de las calles Suipacha y Necochea, lograron identificar y demora a un hombre -de 37 años de edad-, que, en su poder se hallaba un can -de raza bulldog francés Merlè- denunciado como sustraído, el cual será restituido a su propietaria conforme a las disposiciones judiciales.

El demorado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se continúan las actuaciones correspondientes.