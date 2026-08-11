Hallaron sin vida al hombre que estaba desaparecido en San Lorenzo

Tras las primeras diligencias
realizadas, se confirmó que el cuerpo hallado corresponde a la persona que era
intensamente buscada por las autoridades policiales, tratándose del ciudadano
Ledesma Fidel Ramon de 58 años de edad, quien se encontraba desaparecido desde
el pasado 05-08-26.
En el lugar se hicieron presentes
las autoridades judiciales interviniente y personal técnico, en cuanto al
cuerpo de la víctima, fue trasladado a la morgue judicial, donde se le
practicará la correspondiente autopsia médico-legal, para determinar fehacientemente
las causas precisas del deceso. Desconociéndose hasta el momento mas detalles y
por menores que rodearon a este lamentable hecho.
Al respecto, se continúan con las
diligencias investigativas a cargo de la unidad fiscal interviniente, a fin de
determinar las circunstancias en que se habría producido el fallecimiento.