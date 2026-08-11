martes, 11 de agosto de 2026

Hallaron sin vida al hombre que estaba desaparecido en San Lorenzo

En la tarde de hoy 11-08-26, alrededor de las 16:30 horas, personal policial de la Comisaría Distrito San Lorenzo continuando con las intensas labores de búsqueda y rastrillaje, hallaron el cuerpo sin vida de un hombre, en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 949 aproximadamente.

Tras las primeras diligencias realizadas, se confirmó que el cuerpo hallado corresponde a la persona que era intensamente buscada por las autoridades policiales, tratándose del ciudadano Ledesma Fidel Ramon de 58 años de edad, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 05-08-26.

En el lugar se hicieron presentes las autoridades judiciales interviniente y personal técnico, en cuanto al cuerpo de la víctima, fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la correspondiente autopsia médico-legal, para determinar fehacientemente las causas precisas del deceso. Desconociéndose hasta el momento mas detalles y por menores que rodearon a este lamentable hecho.  

Al respecto, se continúan con las diligencias investigativas a cargo de la unidad fiscal interviniente, a fin de determinar las circunstancias en que se habría producido el fallecimiento.