Intensos operativos de contralor durante la madrugada: Varios demorados y motos secuestradas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la madrugada de hoy 15-08-26, efectivos Policiales de la Comisaria Segunda Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R- y Grupo Táctico Operacional -G.T.O-, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio alrededor de las 01:00, concluyendo, pasadas las 03:30 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.