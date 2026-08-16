domingo, 16 de agosto de 2026

La policía aprehendió a dos personas, secuestró una moto y elementos de dudosa procedencia

En la tarde del 15-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Sexta Urbana, en el marco de tareas de prevención, procedieron a la aprehensión de dos personas y al secuestro de una motocicleta y otros elementos que serían de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas por inmediaciones de calle Los Tilos, observó a dos personas circulando a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c.-, quienes al notar la presencia policial emprendieron su huida.

Ante esta situación, los policías inician un seguimiento con la colaboración de personal de la Comisaría Décimo Primera Urbana, logrando en inmediaciones de las calles 24 de Agosto y Río Paraná, del Barrio Quinta Ferré, la aprehensión de los mismos, tratándose de un hombre -alias Tony Lata- y una mujer ambos mayores de edad, quienes tenían en su poder una bandolera que contenía dinero en efectivo y diversos elementos de dudosa procedencia, procediéndose a su secuestro preventivo, como así también de la motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-, debido a que no supieron justificar su procedencia ni propiedad.

Finalmente, los aprehendidos junto a todo lo secuestrado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.