La policía aprehendió a dos personas, secuestró una moto y elementos de dudosa procedencia

El procedimiento lo concretaron
cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas por inmediaciones
de calle Los Tilos, observó a dos personas circulando a bordo de una
motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c.-, quienes al notar la presencia
policial emprendieron su huida.
Ante esta situación, los policías
inician un seguimiento con la colaboración de personal de la Comisaría Décimo
Primera Urbana, logrando en inmediaciones de las calles 24 de Agosto y Río
Paraná, del Barrio Quinta Ferré, la aprehensión de los mismos, tratándose de un
hombre -alias Tony Lata- y una mujer ambos mayores de edad, quienes tenían en
su poder una bandolera que contenía dinero en efectivo y diversos elementos de
dudosa procedencia, procediéndose a su secuestro preventivo, como así también
de la motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-, debido a que no supieron
justificar su procedencia ni propiedad.
Finalmente, los aprehendidos
junto a todo lo secuestrado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en
turno y trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las
diligencias de rigor.