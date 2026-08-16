Lavalle: Motociclista murió tras chocar contra un caballo

En horas de la madrugada de hoy 16-08-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Lavalle tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido sobre Avenida San Martín, en el acceso Sur a la localidad de Santa Lucía, donde, por causas que se tratan de esclarecer, un hombre habría perdido la vida tras colisionar con un animal equino.
Según la información preliminar
obtenida, el siniestro se registró alrededor de las 02:30 horas, teniendo como
protagonista a un hombre de apellido Pinolli de 37 años de edad que circulaba a
bordo de una motocicleta -marca Gilera, modelo Nevada 110c.c., quien, por
causas y circunstancias que se investigan habría colisionado contra un animal
equino.
A consecuencia de este siniestro
el hombre falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Al respecto, en el lugar del hecho se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal en turno, en la citada dependencia policial se continúan con los trámites de rigor.