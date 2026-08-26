Itatí: La Policía logró hallar a un animal porcino extraviado y lo devolvió a su dueño

En la jornada del domingo
23-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Itatí, luego de tomar
conocimiento del extravío de un animal porcino, tras diversas tareas
investigativas, lograron hallar al mismo y devolverlo a su propietario.
El procedimiento lo concretaron los citados efectivos en el barrio Ibiraí de la citada localidad, donde luego de ser anoticiados de la faltante de un chancho, realizaron las investigaciones al respecto, logrando hallar y localizar al animal y posteriormente bajo las formalidades correspondientes, ser devuelto a su dueño, continuándose con los trámites de rigor en la citada dependencia.