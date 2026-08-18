La Policía demoró a un hombre por merodeo

En horas del mediodía del domingo 16-08-269, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada II -G.R.I.M. II-, en momentos que realizaban recorridas de prevención por distintos sectores de esta ciudad, demoraron a un hombre que se encontraba aparentemente merodeando.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 12:30 horas, en inmediaciones de las calles Palermo y Sánchez
de Bustamante, donde los efectivos observaron a un sujeto que se encontraba
merodeando mirando el interior de los domicilios del lugar, por tal motivo, los
policías procedieron a su identificación, tratándose de un hombre de 25 años de
edad, quien según las primeras averiguaciones resulto que registraría
antecedentes policiales contra la propiedad, por lo que fue demorado.
Al respecto, el hombre fue trasladado hasta la Comisaría Décimo Octava Urbana para continuar con los trámites correspondientes.