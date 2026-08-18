La Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

En horas de la tarde del sábado 15-08-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebato, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron recuperar una motocicleta que habría sido sustraída y aprehendieron al presunto autor del hecho.
El procedimiento lo realizaron,
luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Honda
modelo Wave 110c.c- , por ello ante tal circunstancia y de forma inmediata los
policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y patrullajes por
distintas zonas, logrando de esta manera recuperar el rodado sustraído, así
mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre
mayor de edad.
El hombre y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.