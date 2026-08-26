Paso de los Libres: La Policía recuperó un automóvil que fue robado en Bs. As.

En la tarde del lunes 24-08-26, efectivos policiales de la División de Investigaciones de la Comisaria Distrito 2da de Paso de los Libres, realizando sus tareas específicas, lograron el secuestro de un automóvil que presentaba pedido de secuestro desde la Provincia de Buenos Aires.
El procedimiento se concretó pasadas las 18:00
horas, en inmediaciones de las Av. Restituto Ortiz de la citada Ciudad, luego
de que los efectivos realizando control vehicular, identificaron a un automóvil
-marca Chevrolet, modelo Agile- el cual tras las primeras averiguaciones
realizas, registraba pedido de secuestro por parte autoridades judiciales de la
Provincia de Buenos Aires, siendo guiado por una mujer de 24 años de edad,
quien presentaba documentaciones de nombre de un hombre oriundo de la Provincia
antes mencionada.
Por tal motivo, el rodado recuperado fue
trasladado a la dependencia policial donde continuaron con los trámites
correspondientes.