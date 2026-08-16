domingo, 16 de agosto de 2026

La Policía recuperó una bicicleta denunciada como sustraída, hay un demorado

En la tarde de ayer 15-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Quinta Urbana, mientras realizaban recorridas de prevención de ilícitos, procedieron a la demora de un hombre y al secuestro preventivo de una bicicleta que registraba pedido de secuestro.

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 13:30 horas, en inmediaciones de Avenida Santa Catalina y calle Cochabamba, en el Barrio Santa Catalina, donde personal policial observó a un sujeto que circulaba llevando a cuestas una bicicleta, por ello ante esta situación, los efectivos procedieron a la identificación y demora de un hombre de 26 años de edad, quien no supo justificar la propiedad ni pertenencia del rodado por lo que se secuestró preventivamente una bicicleta -marca Gravity, rodado 29-, la cual tras la primeras averiguaciones resulto que registraba pedido de secuestro, ya que habría sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaría Vigésima Tercera Urbana.

Posteriormente, el demorado y el rodado fueron trasladados hasta la citada dependencia policial, donde se prosiguen con los trámites de rigor con conocimiento DE LA UNIDAD FISCAL en turno.