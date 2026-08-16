La Policía recuperó una bicicleta denunciada como sustraída, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron
alrededor de las 13:30 horas, en inmediaciones de Avenida Santa Catalina y
calle Cochabamba, en el Barrio Santa Catalina, donde personal policial observó
a un sujeto que circulaba llevando a cuestas una bicicleta, por ello ante esta
situación, los efectivos procedieron a la identificación y demora de un hombre
de 26 años de edad, quien no supo justificar la propiedad ni pertenencia del
rodado por lo que se secuestró preventivamente una bicicleta -marca Gravity,
rodado 29-, la cual tras la primeras averiguaciones resulto que registraba
pedido de secuestro, ya que habría sido denunciada como sustraída en
jurisdicción de la Comisaría Vigésima Tercera Urbana.
Posteriormente, el demorado y el
rodado fueron trasladados hasta la citada dependencia policial, donde se
prosiguen con los trámites de rigor con conocimiento DE LA UNIDAD FISCAL en
turno.