Arrojaron paquetes de marihuana y escaparon de la Policía

El procedimiento se concretó pasadas las 20:00 horas, en inmediaciones de Ruta Provincial Nº89, momento en que los funcionarios se encontraban realizando operativo de control vehicular, visualizaron una motocicleta conducida por un hombre, quien al notar la presencia policial emprende su huida, arrojando a la vía pública una bolsa conteniendo en su interior dos paquetes con sustancia de origen vegetal, el cual tras realizar el test orientativo correspondiente, arrojó resultado positivo para marihuana.
Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno y trasladado a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias y trámites de rigor.