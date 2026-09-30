Itatí: Demoran a un hombre que transportaba carne vacuna de dudosa procedencia

OPERATIVO CONJUNTO
En horas del mediodía del lunes
28-09-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Itati de manera
conjunta y mancomunada con el personal de la Unidad de Seguridad Rural y
Ecológica de Ramada Paso y el personal de la Gendarmería Nacional Argentina, en
un control vehicular, procedieron a la demora de un hombre y al secuestro de
una importante cantidad de carne vacuna que fuera transportada sin las
documentaciones y medidas sanitarias correspondientes.
El procedimiento se concreto
cerca de las 13:00 horas en inmediaciones de Ruta Nacional Nº12 a la altura del
Kilómetro 1100 aproximadamente, donde personal de la Gendarmería Nacional
procedió a la identificación de un hombre mayor de edad, quien circulaba a
bordo de un automóvil trasladando carne vacuna, sin las documentaciones y
medidas sanitarias correspondientes, por lo que solicitaron la colaboración de
los mencionados efectivos policiales, quienes al arribar, constataron la
presencia de un total de seis bolsas que en su interior contenían una
importante cantidad de carne vacuna.
Al respecto, procedieron a la demora del conductor, al secuestro de aproximadamente 150 kilos de carne y del automóvil-marca Renault Kangoo, siendo puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la dependencia policial de Ramada Paso, donde se continúan con los trámites de rigor correspondientes por disposición judicial.