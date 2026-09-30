miércoles, 30 de septiembre de 2026

Capacitación policial sobre Derechos Humanos y actuación operativa

En la mañana de hoy 30-09-26, pasadas las 09:00 horas, se llevó a cabo en el Círculo de Oficiales de la Policía de Corrientes una jornada de capacitación destinada al personal dependiente de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito.

En la oportunidad, estuvieron presentes el Director de Control Y Gestión, Comisario Mayor José Eduardo Gómez, y el Director de Planeamiento y Operaciones, Lic. Alfredo Ricardo Delgado.

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Luis Oscar Barrios y personal de la División de Coordinación con Organismos de Derechos Humanos, quienes abordaron temas vinculados con Derechos Humanos, Ley Provincial Nº 6280, demora de personas, requisas, lugares de detención, protocolos de recepción y uso racional y proporcional de la fuerza.

El objetivo fue fortalecer una actuación policial ajustada a la legalidad, la necesidad, la razonabilidad y la proporcionalidad, con especial protección de la vida, la dignidad, la libertad y la propiedad.