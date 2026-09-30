Capacitación policial sobre Derechos Humanos y actuación operativa

En la oportunidad, estuvieron
presentes el Director de Control Y Gestión, Comisario Mayor José Eduardo Gómez,
y el Director de Planeamiento y Operaciones, Lic. Alfredo Ricardo Delgado.
La capacitación estuvo a cargo
del Dr. Luis Oscar Barrios y personal de la División de Coordinación con
Organismos de Derechos Humanos, quienes abordaron temas vinculados con Derechos
Humanos, Ley Provincial Nº 6280, demora de personas, requisas, lugares de
detención, protocolos de recepción y uso racional y proporcional de la fuerza.
El objetivo fue fortalecer una actuación policial ajustada a la legalidad, la necesidad, la razonabilidad y la proporcionalidad, con especial protección de la vida, la dignidad, la libertad y la propiedad.