Goya: Demoran a dos hombres tras varios hechos delictivos

Las diversas tareas investigativas posibilito a los
mencionados efectivos el diligenciamiento de un allanamiento, donde procedieron
a la aprehensión de dos hombres mayores de edad, quienes estarían sindicados
como presuntos autores hechos delictivos que se investigan.
Asimismo, procedieron al secuestro de prendas de vestir,
bebidas alcohólicas y dispositivos electrónicos, elementos que guardarían
relación con los denunciados como sustraídos en ambos hechos.
Los aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo posteriormente trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor correspondientes.