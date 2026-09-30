miércoles, 30 de septiembre de 2026

Goya: Demoran a dos hombres tras varios hechos delictivos

Efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Goya en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante una orden de allanamiento tras distintas tareas investigativas en relación a hechos delictivos ocurridos en esa ciudad, logrando la aprehensión de dos hombres que estarían presuntamente vinculados a la causa que se investiga.

Las diversas tareas investigativas posibilito a los mencionados efectivos el diligenciamiento de un allanamiento, donde procedieron a la aprehensión de dos hombres mayores de edad, quienes estarían sindicados como presuntos autores hechos delictivos que se investigan.

Asimismo, procedieron al secuestro de prendas de vestir, bebidas alcohólicas y dispositivos electrónicos, elementos que guardarían relación con los denunciados como sustraídos en ambos hechos.

Los aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo posteriormente trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor correspondientes.