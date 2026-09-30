Policías asistieron y salvaron la vida de un bebé tras realizarle maniobras de RCP

En la noche de ayer 29-09-26, efectivos policiales de la Comisaría 10°Urbana, realizaron un destacado procedimiento al asistir de urgencia a un bebé de tan solo un mes de vida que presentaba dificultades para respirar.
El hecho ocurrió, alrededor de las 21:00 horas, cuando en la
dependencia policial se hizo presente una pareja con un bebe en brazos,
solicitando ayuda debido a que el mismo se encontraba sin poder respirar.
Ante la situación, el Sub Comisario Galarza Alfredo y la
Cabo Correa Lorena rápidamente procedieron a trasladar al menor junto a la
pareja hasta el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, realizándole durante el
transcurso maniobras de reanimación cardiopulmonar -RCP.
Posteriormente, en el hospital el menor fue atendido por profesionales médicos logrando de esta manera que reaccione y recupere sus signos vitales.