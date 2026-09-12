Curuzú Cuatiá: Tras allanamiento demoran a un hombre y secuestran 14 animales de dudosa procedencia

La orden judicial fue
diligenciada en un establecimiento rural ubicado en la jurisdicción de la
localidad de Mercedes, donde los efectivos procedieron al secuestro de catorce
animales vacunos -terneros-, los cuales presuntamente presentaban algún tipo de
alteración en la seña, además, también no se pudo confirmar su procedencia, por
lo que, un hombre mayor de edad fue aprehendido, quien estaría presuntamente
vinculado al hecho que se investiga.
En este contexto, cabe señalar
que días atrás se diligenciaron distintas ordenes de allanamiento por el mismo
hecho, mencionando que en total serian siete personas privadas de su libertad,
animales recuperados y numerosos elementos secuestrados, asimismo se continúan
con las labores de investigación para determinar si existe alguna otra persona
vinculada a los hechos ocurridos.
En tanto, el aprehendido junto a
lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladado a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.