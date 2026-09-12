sábado, 12 de septiembre de 2026

Curuzú Cuatiá: Tras allanamiento demoran a un hombre y secuestran 14 animales de dudosa procedencia

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá, en el marco de una causa que se investiga presuntamente vinculada al abigeato y la comercialización ilegal de ganado, con la intervención de la Unidad Fiscal, tras realizar una amplia investigación al respecto, diligenciaron una orden de allanamiento donde aprehendieron a un hombre y secuestraron catorce animales.

La orden judicial fue diligenciada en un establecimiento rural ubicado en la jurisdicción de la localidad de Mercedes, donde los efectivos procedieron al secuestro de catorce animales vacunos -terneros-, los cuales presuntamente presentaban algún tipo de alteración en la seña, además, también no se pudo confirmar su procedencia, por lo que, un hombre mayor de edad fue aprehendido, quien estaría presuntamente vinculado al hecho que se investiga.

En este contexto, cabe señalar que días atrás se diligenciaron distintas ordenes de allanamiento por el mismo hecho, mencionando que en total serian siete personas privadas de su libertad, animales recuperados y numerosos elementos secuestrados, asimismo se continúan con las labores de investigación para determinar si existe alguna otra persona vinculada a los hechos ocurridos.

En tanto, el aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.