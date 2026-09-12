Empedrado: La Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la madrugada del pasado 09-09-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Empedrado, en momentos que realizaban sus labores de prevención, lograron recuperar una bicicleta denunciada como sustraída.
El procedimiento se concretó
luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de
una bicicleta -marca Bruzzoni rodado N°24- la cual se encontraba por calles San
Martín entre Bartolomé Mitre y 9 de Julio de esa localidad, ante lo cual,
iniciaron amplias labores de investigación, lo que permitió hallar y recuperar
el rodado abandonado en la Plaza General San Martin procediendo al secuestro
preventivo de la misma.
Al respecto, el rodado recuperado
fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia,
donde se prosiguieron con los tramites de rigor.