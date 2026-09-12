Abren la inscripción para el Cuerpo de Profesionales de la Policía de Corrientes

La convocatoria es para profesionales con título habilitante universitario: Médicos, Odontólogos, Licenciados en Nutrición, Médicos Veterinarios, Licenciados en Psicología, Licenciados en Criminalística, Licenciados en Sistemas, Ingenieros en Sistemas, Licenciados en Asistencia Social, Licenciados en Enfermería, Licenciados en Kinesiología.
En esta oportunidad, las documentaciones requeridas (Cartilla de Inscripción y otros archivos necesarios), se podrá obtener escaneando el QR que se encuentra en el documento PDF y Flayer adjunto y por medio del cual, se accederá a la descarga de los archivos correspondientes, las cuales se podrán presentar en el horario de 08.00 a 12.00 y de 16.30 a 19.30horas en calle Tucumán Nº1.028.
Ante cualquier consulta, podrán
comunicarse al teléfono 379-4503112 (solo Llamadas).