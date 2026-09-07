Daños materiales tras el incendio de una vivienda

El incendio se inició pasada las 1 de la madrugada de ayer domingo. Los rodados se encontraban en el patio de una casa ubicada por calle M. Gonzalez S/N. Se investigan las causas que provocaron el foto ígneo.
El foco ígneo comenzó pasada las 1 de la madrugada de ayer domingo. Los rodados se encontraban en el patio de una casa ubicada por calle M. Gonzalez S/N.
El personal de guardia de la Asociacion Civil De Bomberos Voluntarios de la capital correntina. fue alertado por el SIS 911 de la policía provincial.
La interverción de los integrantes del Cuartel 397 permitió sofocar las llamas y evitar su propagación a otras partes de la edificación.
Los rodados se encontraban en el patio del domicilio capitalino. Posiblemente, una falla eléctrica en algunos de los rodados, terminó originando el fuego destructivo.