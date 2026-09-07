Intentó apuñalar a policías tras robo a un remisero

El hecho ocurrió alrededor de las 2:50 de la madrugada en un edificio de departamentos ubicado por calle Gobernador Gallino al 600.
Hasta allí había llegado Axel, un malviviente de 24 años y con múltiples antecedentes penales, quien según testigos había tocado todos los timbres de los departamentos y al ver que nadie salía, forzó haciendo "palanca" de un portón.
Luego de lograr abrirlo, ingresó y robó una bicicleta todo terreno. El portero del edificio logró verlo y le gritó que dejara el rodado, pero el sujeto huyó. Tras dar aviso al 911, una patrulla del GRIM 3 logró verlo y perseguirlo por calle Estados Unidos, donde abandonó el rodado, cayó al piso y huyó a pie, solo para ser alcanzado unos metros después.
En ese momento extrajo un cuchillo de entre sus prendas de vestir e intentó apuñalar a los uniformados que lograron reducirlo y esposarlo. Axel ya había robado horas antes a un remisero con el arma blanca.
Diario época