Goya: Demoran a un hombre por vender carne de dudosa procedencia

Los controles que viene realizando la Policía Rural y Ecológica sobre carnicerías de Goya volvieron a detectar una presunta faena clandestina. Esta vez ocurrió en el paraje Ifrán, donde los efectivos encontraron carne que era ofrecida para su comercialización sin los correspondientes sellos sanitarios. El responsable del comercio terminó aprehendido y la mercadería fue secuestrada.
El procedimiento se realizó en la carnicería "Los Dos Hermanos", ubicada en la Primera Sección del paraje Ifrán. Durante la inspección, los policías advirtieron que los productos cárnicos exhibidos no contaban con sellos que acreditaran el correspondiente control sanitario. Al ser consultado sobre su procedencia, el responsable del local, Jesús Manuel Retamozo, manifestó que provenían de faenas realizadas en su domicilio los días 3 y 5 de septiembre.
Ante esta situación se dio intervención al fiscal Rural, Dr. José Omar Cáceres, quien dispuso el inicio de actuaciones de oficio por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, el secuestro de la carne y de los cueros encontrados, además de la aprehensión del responsable del comercio.
La carne fue posteriormente examinada por el médico veterinario policial, Dr. Pablo Federico Vicentín, quien determinó su desnaturalización al no contar con los sellos sanitarios correspondientes.
Los controles forman parte de una estrategia que busca atacar el problema desde los dos extremos: combatir el abigeato y las faenas clandestinas en el campo, pero también cerrar los lugares donde esa carne puede terminar siendo comercializada. Porque controlar lo que llega al mostrador también es una forma de cuidar al productor y, fundamentalmente, la salud de quienes después llevan esa carne a su mesa.