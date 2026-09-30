miércoles, 30 de septiembre de 2026

Demoran a un hombre vinculado a un hecho delictivo

En la jornada de ayer 29-09-26, efectivos policiales de la Comisaria 9na. Urbana junto a sus pares del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. IV- y la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de un legajo judicial que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal, lograron aprehender a un hombre presuntamente vinculado al hecho. 

El procedimiento se concretó tras las labores investigativas realizadas por los citados efectivos, quienes lograron aprehender a un hombre -alias Negrito Paloi, mayor de edad-, presuntamente vinculado al hecho.

Al respecto, el aprehendido fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.