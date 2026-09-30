miércoles, 30 de septiembre de 2026

Itatí: Tras allanamiento la Policía secuestró aparatos electrónicos

En la jornada de ayer 29-09-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Itati, en relación a un hecho delictivo que se investiga por -supuesta averiguación de delito-, con la intervención de Unidad Fiscal, tras realizar diversas labores de investigación, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron varias cosas de interés al hecho.

Según la información preliminar obtenida, las distintas líneas de investigación habrían dado inicio luego de que una persona mayor de edad, denuncio recibir presuntas amenazas por redes sociales, ante lo cual, los efectivos realizaron un minucioso trabajo investigativo, lo cual posibilito diligenciar la orden de allanamiento en una vivienda de la citada localidad, donde bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de una Notebook, una computadora de mesa y cuatro teléfonos celulares -de distintas marcas y modelos-, los cuales, presuntamente guardarían relación al hecho que se investiga.

Posteriormente, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguen con los tramites de rigor.