Itatí: Tras allanamiento la Policía secuestró aparatos electrónicos

Según la información preliminar
obtenida, las distintas líneas de investigación habrían dado inicio luego de
que una persona mayor de edad, denuncio recibir presuntas amenazas por redes
sociales, ante lo cual, los efectivos realizaron un minucioso trabajo
investigativo, lo cual posibilito diligenciar la orden de allanamiento en una
vivienda de la citada localidad, donde bajo las formalidades legales
procedieron al secuestro de una Notebook, una computadora de mesa y cuatro
teléfonos celulares -de distintas marcas y modelos-, los cuales, presuntamente
guardarían relación al hecho que se investiga.
Posteriormente, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguen con los tramites de rigor.