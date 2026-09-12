sábado, 12 de septiembre de 2026

Gran despliegue policial por el Recital de la Renga en Corrientes

La Policía de Corrientes implementará un dispositivo especial de seguridad y prevención con motivo de la realización del recital musical de “La Renga”, que tendrá lugar este sábado 12 de septiembre en el Anfiteatro Tránsito Cocomarola ubicado por Avenida Sarmiento Nº2650 de esta ciudad.

Los distintos controles policiales y desvíos previamente planificados serán dispuestos a partir de las 08:00 horas de esa jornada, en tanto, el evento, dará su inicio con el ingreso del público a las 18:00 horas por el acceso de la Avenida Sarmiento, esperándose una importante concurrencia de público.

Por lo cual, se disponen los siguientes cortes, desvíos y redireccionamiento del tránsito:

- Chubut y Sarmiento

- Santa Cruz y Sarmiento

- Gutenberg y Comodoro Rivadavia

- Matías Piper y Temperley

- Av. Sarmiento y Cosquín

- Bonastre y peatonal

- Crespo y Cosquín

- 2 de abril y Patagonia

- Patagonia y El Maestro

- Santa Cruz y P. Crespo

Ante ello, la Policía dispondrá un operativo destinado a garantizar el normal desarrollo de la jornada, preservar el orden público y brindar seguridad a las personas que concurran.

El servicio contará con la participación de mas de trescientos efectivos policiales de distintas dependencias junto a la Dirección General de Grupos Especiales, la Dirección General de Lucha Contra el Fuego, la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito, Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos, Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, la Dirección de Drones Policiales y el Departamento de Inteligencia Criminal.

Desde la Policía de Corrientes se solicita a quienes circulen por la zona, hacerlo con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal policial y las señalizaciones dispuestas, teniendo en cuenta el importante movimiento vehicular que generará el evento.

Se recomienda especialmente a los conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones y circular con la documentación correspondiente, contribuyendo de esta manera a la seguridad vial y al normal desarrollo del concierto.

El dispositivo se extenderá desde el inicio de las actividades, durante y hasta la finalización del mismo.