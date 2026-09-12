Gran despliegue policial por el Recital de la Renga en Corrientes

La Policía de Corrientes implementará un dispositivo
especial de seguridad y prevención con motivo de la realización del recital
musical de “La Renga”, que tendrá lugar este sábado 12 de septiembre en el
Anfiteatro Tránsito Cocomarola ubicado por Avenida Sarmiento Nº2650 de esta
ciudad.
Los distintos controles policiales y desvíos previamente
planificados serán dispuestos a partir de las 08:00 horas de esa jornada, en
tanto, el evento, dará su inicio con el ingreso del público a las 18:00 horas
por el acceso de la Avenida Sarmiento, esperándose una importante concurrencia
de público.
Por lo cual, se disponen los siguientes cortes, desvíos y
redireccionamiento del tránsito:
- Chubut y Sarmiento
- Santa Cruz y Sarmiento
- Gutenberg y Comodoro Rivadavia
- Matías Piper y Temperley
- Av. Sarmiento y Cosquín
- Bonastre y peatonal
- Crespo y Cosquín
- 2 de abril y Patagonia
- Patagonia y El Maestro
- Santa Cruz y P. Crespo
Ante ello, la Policía dispondrá un operativo destinado a
garantizar el normal desarrollo de la jornada, preservar el orden público y
brindar seguridad a las personas que concurran.
El servicio contará con la participación de mas de
trescientos efectivos policiales de distintas dependencias junto a la Dirección
General de Grupos Especiales, la Dirección General de Lucha Contra el Fuego, la
Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito, Dirección General de
Delitos Complejos e Informáticos, Dirección General de Asuntos Judiciales y
Represión del Delito, la Dirección de Drones Policiales y el Departamento de
Inteligencia Criminal.
Desde la Policía de Corrientes se solicita a quienes
circulen por la zona, hacerlo con extrema precaución, respetar las indicaciones
del personal policial y las señalizaciones dispuestas, teniendo en cuenta el
importante movimiento vehicular que generará el evento.
Se recomienda especialmente a los conductores reducir la
velocidad, respetar las indicaciones y circular con la documentación
correspondiente, contribuyendo de esta manera a la seguridad vial y al normal
desarrollo del concierto.
El dispositivo se extenderá desde el inicio de las actividades, durante y hasta la finalización del mismo.